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Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı.

10.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:33Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Belediyesi Bodrumspor, evinde engelini de aşarak rahat nefes aldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar düşme hattından iyice uzaklaşırken, teknik direktör Tarık Daşgün serinin süreceğini söyledi. Kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Daşgün, "İyi yoldayız, takımın güveni geldi. Bundan sonraki haftalarda da kazanma alışkanlığımız sürmeli. Biz çok çalışıyoruz. İki galibiyet bizi rahatlatsa da işimiz henüz bitmedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Bodrumspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen tecrübeli forvet Timur Kosavalı, forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak kalitesini kanıtladı. Timur, Eyüpspor maçında gol perdesini şık bir golle açtı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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