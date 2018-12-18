Bodrumspor Kupa'da Son 16 Takım Arasında

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası 5.tur 2. maçında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Ankara Ostim Stadında karşılaştı. 2 Penaltı ve her iki takımın direkten dönen birer topunun olduğu, baştan sona heyecan dolu geçen karşılaşma sonunda yeşil beyazlı ekip 3-2 mağlup olsa da kupada son 16 takım arasına kaldı.

Karşılaşmanın önemli pozisyonları şu şekilde;

Dakika 22'de gelişen Ankaragücü atağında Kehinde ceza sahası içerisinde Orhan Aktaş'ın müdahalesi onucunda yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alessıo Cerci topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

Dakika 29'da Bodrumspor atağında Harun'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Cem Ekinci topu ağlarla buluşturdu. (1-1)

Dakika 35'de gelişen Bodrumspor atağında Harun kale çizgisine kadar inerek topu Orhan ile buluşturdu. Orhan rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. (1-2)

Dakikada 72'de gelişen Ankaragücü atağında William Faty'nin ortasında Kehınde topu ağlarla buluşturdu. (2-2)

Dakika 74'de gelişen Ankaragücü Atağında İlhan Parlak ceza sahasına girdiği anda Muhammet Özkal'ın müdahalesi yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasına gösterdi. Topun başına geçen Alessıo Cerci topu ağlarla buluşturdu. (3-2)

Karşılaşmaya verilen 5 dakikalık uzatma süresinde başka gol olmayınca kupada tur atlayan ekip Bodrum Belediyesi Bodrumspor oldu. Karşılaşma sonunda Bodrumsporlu oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler büyük sevinç yaşarken, tur atlama sevincini taraftarlarla birlikte kutladılar.

Kaynak: Bültenler