Bodrumspor, Manisaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Yeşil beyazlı ekip, Hacettespor ve Utaş Uşakspor galibiyetleri ile yeniden çıkış yakalarken, bu haftadeplasmanda karşılaşacağı Manisaspor hazırlıklarına devam ediyor. 17 Kasım Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi Salı günü başladığı Manisaspor hazırlıklarını Cuma günü tamamlayacak B.B.Bodrumspor, ardından Manisa'ya hareket ederek konaklayacağı otelde maç kampına girecek. Yeşil beyazlı ekip ligde 21 puanla 8. sırada bulunurken, sezona -9 ceza puanı ile başlayan Manisaspor ise -4 puanla grubun son sırasında bulunuyor.

17 Kasım Cumartesi Manisa 19 Mayıs Stadyumunda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Mustafa Murat Oğuz yönetecek.