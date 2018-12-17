Bodrumspor, MKE Ankaragücü Hazırlıklarını Tamamladı

Yeşil beyazlı ekip ligde Sancaktepe Belediyespor ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmanın ardından yarın oynayacağı kupa maçı için Bolu'da kampa girmişti. Bodrumspor bugün Bolu'da gerçekleştirdiği antrenman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. İlk maçı 4-2 kazanarak avantaj yakalayan yeşil beyazlı ekip bu karşılaşmadan da en iyi sonuçla ayrılarak kupada tur atlamak istiyor.

B.B.Bodrumspor ile MKE Ankaragücü arasında yarın(Salı) Ankara Ostim Stadı'nda 13.45'de başlayacak karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetecek.

Kaynak: Bültenler