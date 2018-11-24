Bodrumspor, Sakaryaspor Hazırlıklarını Tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligde 14.hafta mücadelesinde yarın (Pazar) Bodrum Şehir Stadı'nda Sakaryaspor ile oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Son 3 haftayı galibiyetle kapatan yeşil beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasını da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. B.B.Bodrumspor'da, sakatlığı nedeniyle ilk devreyi kapatan Gökhan Yılmaz ve tedavileri süren Şaban Yılmaz Genişyürek ile Celal Dumanlı dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi B.B.Bodrumspor 24 puanla 7.sırada bulunurken, Sakaryaspor ise 29 puanla 2.sırada bulunuyor.

Bodrum Şehir Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı ise İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu ve yardımcıları Uğur Erdoğan, Kürşathan Akın, Egemen Artun yönetecek.