Bodrumspor Tam Gaz

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor
'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, 3'te 3 yaparak üst sıralar için umutlarını artırdı.
Son sıradaki rakibini zorlanmadan mağlup eden yeşil-beyazlılar 5. kez deplasmandan galibiyetle dönerek başarılı bir grafik ortaya koydu. Dış sahada Ankara Demirspor
, Gaziantepspor
, Bayrampaşa
ve Hacettepe'nin ardından Manisaspor engelini de aşan yeşil-beyazlılar gurbette 15 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Engin İpekoğlu, galibiyet serisini sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
İpekoğlu, "Devrenin bitimine 4 hafta kaldı. Her karşılaşma bizim için çok önemli. Bu maçları kayıpsız geçerek hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. - Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu,Manisaspor,Bodrum
18 Kasım 2018 Pazar 11:17