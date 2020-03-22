Bodrumspor Teknik Direktörü Daşgün: Türk futbolu yeniden ayağa kalkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un teknik direktörü Tarık Daşgün, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm müsabakaların ertelenmesinin insan sağlığı açısından isabetli olduğunu söyledi. Futbolcuların verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Daşgün, "Önce insanların sağlığı başta gelir. Bu süreç belki ivme yakalayan takımları olumsuz etkileyecektir. Mutlaka oyuncuların performansında düşüş olacak. Ancak sağlığımız her şeyden önemli. Biz Bodrumspor olarak tedbirlerimizi aldık. Futbolcularımızdan teknik ekibimize ve personelimize kadar herkesi ikaz ettik. Dönüş ne zaman olur bilemiyorum. Ancak kendi ligimiz icin çarşamba ve hafta sonu maçları oynanabilir. Verilen bu ara sonrası Türk futbolu sağlıklı bir şekilde yapılanmasına devam edecektir, yeniden ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA