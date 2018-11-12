Bodrumspor Tırmanışa Geçti

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege
derbisinde evinde Utaş Uşakspor
'u 2-1 mağlup eden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor 2'de 2 yapıp ilk 5 yolunda yeniden iddialı konuma geldi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu zorlu bir mücadeleyi kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. İpekoğlu, "Üst üste galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Seri bizim için çok iyi oldu. Bu hafta Manisaspor
deplasmanına çıkacağız. Bu müsabakayı da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - Bodrum
Ege,Türkiye Futbol Federasyonu,Uşakspor,Bodrum
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:51