Haberler » Spor » BodRUN Ultra Maratonu sona erdi - Spor

BodRUN Ultra Maratonu sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu ödül töreniyle sona erdi.

23.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:38BodRUN Ultra Maratonu sona erdi
'nın ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu ödül töreniyle sona erdi.
Gençlik ve Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonunun katkılarıyla, elektrik dağıtım şirketi Aydem'in isim sponsorluğunda dört kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında yabancı atletlerin de olduğu 451 kişi mücadele etti.
Çocukları spora özendirmek amacıyla kısa mesafeli çocuk yarışının da yapıldığı etkinlikte, koşuların büyük bölümü doğayla iç içe geçti.
Yarışların sona ermesinin ardından Bodrum Kalesi avlusunda düzenlenen ödül töreninde, genel sıralama ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere kupaları ve çeşitli hediyeler verildi.
60 kilometre kategorisi kadınlar genel sıralamada Nihal Tırpan birinci, Gözde Gür ikinci, Ebru Demirel de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Rus atletlerden Anton Dyachkov birincilik, Aurel Pleshkan ikincilik, Kemal Kukul da üçüncülük elde etti.
6 kilometre kadınlarda Fatma Taş, erkeklerde ise Ahmet Alper Sofuoğlu'nun birinci olduğu yarışlarda, 10 kilometre kadınlarda Esra Uzun, erkeklerde Mehmet Fatih Yıldız, 23 kilometre kadınlarda Selma Akgün, erkeklerde ise Mehmet Aydıngör birincilik elde eden sporcular oldu.
Dereceye girenlere Müzekart da hediye edildi.

Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:44 Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
00:40 Piserro Kahramanmaraşspor için "50'nci yılda 46 bin forma satışı" kampanyası
00:26 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
00:17 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından
00:04 Maçın ardından
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 00:56:11