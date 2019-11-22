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Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi: 6 gözaltı

İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi.

22.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:54Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi: 6 gözaltı
'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Konu ile alakalı geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 5 aylık bir çalışmanın neticesinde şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

Çete liderleri 3 'bodyguard' kardeş çıktı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalar kapsamında, otomobillerin çalınması olaylarıyla ilgili Silivri'de lüks bir mekanda 'bodyguard'lık yapan 3 kişiye ulaştı. Çalışmaların devamında olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 kişinin daha adresi tespit edildi. Ekiplerin, önceki gün İstanbul ve Kırklareli'nde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla 6 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı.

Sipariş üzerine otomobil çalmışlar

Ekipler, şüpheli şahısların irtibat halinde oldukları hırsızlardan çalıntı otomobilleri alıp şase numaralarını değiştirip, beyinlerini sıfırladıktan sonra satışlarını yaptığını belirledi. Şüphelilerin aynı zamanda oto kiralamacılardan kiraladıkları lüks araçları da çalarak aynı şekilde şase bilgilerini değiştirip beyinlerini sıfırladıktan sonra satışlarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin sipariş üzerine otomobil çaldıkları belirlendi.

22 lüks otomobil ele geçirildi

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar neticesinde çalıntı olduğu belirlenen 22 lüks otomobil ele geçirdi. Ekiplerce ele geçirilen otomobillerin piyasa değerinin milyonlarca TL olduğu öğrenildi.

Aralarında çete lideri olduğu belirlenen Ali K. (38), kardeşleri Adnan K. (27) ve Ayhan K. (43) ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, daha önce yapılan operasyonlarda olaylarla ilişkisi olduğu belirlenen 6 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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