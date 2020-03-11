BoE Başkanı Carney: Faiz indirimi maksimum etkiyi gösterecek
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankanın faiz indirim ve KOBİ'leri destekleme kararının ekonomide maksimum etkiyi göstermesini beklediğini belirtti.
11.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:01
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankanın faiz indirim ve KOBİ'leri destekleme kararının ekonomide maksimum etkiyi göstermesini beklediğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İngiltere Merkez Bankası, Mark Carney, Ekonomi
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