26.06.2019 14:40
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BoE/Carney: Anlaşmasız Brexit durumunda teşvik önlemleri alınacak

BoE/Carney: Anlaşmasız Brexit durumunda teşvik önlemleri alınacak

– İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, anlaşmasız Brexit durumunda sıkılaşma politikası yerine teşvik edici önlemler alınacağını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney , anlaşmasız Brexit durumunda sıkılaşma politikası yerine teşvik edici önlemler alınacağını söyledi.
Birleşik Krallık Parlamentosu Hazine Komitesi'nde konuşan Carney, ülkenin Avrupa Birliği 'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılması durumunda BoE'nin kendiliğinden faiz oranlarını değiştirmeyeceğini belirtirken, bunun yanında böyle bir senaryonun oluşturduğu riskin "faiz oranları için piyasa yolunu bastırdığını" söyledi.
Carney ayrıca merkez bankası öngörülerinin, özellikle anlaşmasız Brexit yönünde olmak üzere Birleşik Krallık hükümetinin resmi Brexit politikasıyla doğru orantılı olarak değiştiğini vurguladı. Buna rağmen Carney, BoE'nin mevcut öngörülerinin anlaşmasız Brexit'in oluşturacağı olası riskleri kapsamadığına, bu senaryonun piyasa faiz oranı öngörülerine eklendiğine dikkat çekti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Birleşik Krallık , Mark Carney , İngiltere Merkez Bankası , Ekonomi

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