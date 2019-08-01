BoE/Carney: BoE'nin anlaşmasız Brexit'e karşı henüz bir duruşu yok

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, BoE yasa yapıcılarının anlaşmasız Brexit'e yönelik henüz toplu bir görüş sahibi olmadığını söyledi.

Carney, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmayla ayrılması durumunda faiz oranlarının gelecek yıllarda artmasının beklendiğine ve söz konusu Brexit sonucuna tepki olarak borçlanma maliyetlerinde "hafif" bir artış olabileceğine işaret etti. Bunun yanında Carney, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma olmadan ayrılmasının tedarik kısmının büyük önem taşıyacağını vurguladı.

BoE'nin faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada Carney, harcamalarda büyük bir değişim görülmemesiyle tüketicilerin "tutumlu hareket ettiklerinin" görüldüğünü söyledi. Bunun yanında komiteden yapılan açıklamada borçtaki artışın endişe verici olmadığı vurgulandı.

Carney ayrıca, hanehalklarının anlaşmasız Brexit'e yönelik uygun bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti ve Para Politikası Kurulu'nun Brexit kapsamında en kötü senaryoya yönelik duruşunu gelecek ayki toplantıda açıklayacağını söyledi.

Kaynak: DHA