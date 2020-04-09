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BoE Covid-19 ile mücadelede hükümete finansman sağlayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Covid-19 salgınının yayılmasıyla mücadelede ihtiyaç duyması durumunda hükümete geçici olarak finansman sağlayacak.

09.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:05
BoE Covid-19 ile mücadelede hükümete finansman sağlayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Covid-19 salgınının yayılmasıyla mücadelede ihtiyaç duyması durumunda hükümete geçici olarak finansman sağlayacak.

BoE'den yapılan açıklamada, kredi piyasalarından borçlanamaması durumunda, hükümetin merkez bankasındaki hesabından doğrudan milyarlarca sterlin para çekmesine izin verileceği belirtildi.

BoE, maliye bakanlığı ile ortak açıklamasında "Geçici bir önlem olarak, COVID-19'un neden olduğu aksamalar süresince nakit akışlarını düzene koymak ve piyasaların düzenli işleyişini

desteklemek için gerektiğinde hükümete kısa vadeli ek likidite kaynağı sağlanacak" dedi.  BoE açıklamasına göre, hükümet borcu yıl sonuna kadar geri ödeyeceği taahhüdünde bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere Merkez Bankası, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi
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