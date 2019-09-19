Boe faizleri sabit tutarken brexit sürecine ilişkin uyardı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.75 düzeyinde ve banka tahvilat portföyünü de 435 milyar sterlin düzeyinde sabit tuttuğunu duyurdu.

BoE'den gelen faiz açıklamasının yanında yatırımcıları, Brexit'e yönelik yapılan uyarılar endişelendirdi. BoE'den yapılan açıklamada Brexit kapsamında daha fazla belirsizlik öngörüldüğü belirtilirken, başka bir ertelemenin mümkün olduğuna ve talep büyümesinin daha uzun süre potansiyel altında kalabileceği vurgulandı. Bu durumun tedarikte artışa sebep olarak büyüme ve tüketici fiyatlarını tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

BoE Para Politikası Kurulu ve BoE Başkanı Mark Carney, anlaşmasız Brexit'in ekonomide bozulmaya ve enflasyonun güçlenmesine sebep olabileceğini, bu sebeple böyle bir durumunda alınacak önlemlerin "iki farklı yöne de gidebileceğini" vurguladı. Yapılan açıklamada, anlaşmalı bir ayrılık ve "küresel ekonomideki toparlanma" ile borçlanma maliyetlerinde kısıtlı artış izlenebileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA