Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BoE: Koronavirüs nedeniyle ekonomi uzun vadeli zarar görebilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi üzerinde uzun vadeli bozulmanın oluşabileceği uyarısında bulundu.

26.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:52
BoE: Koronavirüs nedeniyle ekonomi uzun vadeli zarar görebilir
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi üzerinde uzun vadeli bozulmanın oluşabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere Merkez Bankası'nın mart ayı Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında, bankanın yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefi seviyesini koruduğu, bu seviyenin büyüme ve istihdamın sağlanmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.
Tutanaklarda, son haftalarda koronavirüs pandemisi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve finansal aksamaların zorluk yarattığı kaydedildi.
Virüse karşı alınan önlemlerin de salgınla birlikte arttığı ve bu durumun ekonomik aktivite üzerinde çok sert düşüşe neden olmasının olası olduğu belirtilen tutanaklarda, "Aksamanın ciddiyeti değerlendirildiğinde ekonomi üzerinde uzun vadeli zarar oluşabilir. Özellikle eğer büyük çaplı iflaslar oluşursa, bu işsizliği ciddi şekilde artırır." ifadesine yer verildi.
Tutanaklarda, koronavirüs nedeniyle yakın vadede çok sayıda insanın bir süreliğine çalışamayacak durumda olmasının, diğerlerinin ise işlerini mevcut duruma göre ayarlamasının beklendiği ifade edildi.
"Belirsizliklerin yüksek olduğu dönemde, işletmelerin yatırım kararlarını ertelemesi olası." ifadesinin kullanıldığı tutanaklarda, İngiltere'nin ihracatında da azalış yaşanabileceği kaydedildi.
Tutanaklarda, ekonomik aktivitedeki olumsuzlukların tüketicilerin dönemsel zaruri ürün alımları ile telafi edilebileceği belirtilirken, işletmelerin nakit girdisinin mevcut gelişmelerden olumsuz etkileneceği öngörüldü.
Enflasyonun şubat ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan tutanaklarda, bahar aylarında enflasyonun yüzde 1 seviyesinin altına gerileyebileceği değerlendirildi.
Tutanaklarda ayrıca sterlin kurunda önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek değer kayıplarının enflasyona yansımasını beklendiği de bildirildi.
Ekonomik aktivitedeki şokun büyüklüğünün ve süresinin, halen yüksek oranda belirsiz olduğu belirtilen tutanaklarda, bununla birlikte söz konusu şokun büyük ve sert olmasının beklendiği kaydedildi.
Tutanaklarda, İngiliz hükümetinin koronavirüs salgının oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için bir dizi mali destek önlemini açıkladığı, İngiliz Merkez Bankasının da işletmeleri ve hane halkını ekonomik bozulmaya karşı destekleme rolünün olduğu anımsatıldı.
Uzun vadeli risklerin ekonomiye zarar verebileceği uyarısı yapılan tutanaklarda, bankanın gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği de belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, İngiltere, Ekonomi, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››BoE: Koronavirüs nedeniyle ekonomi uzun vadeli zarar görebilir - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:20: ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü - Ekonomi 17:16: Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var - Ekonomi 17:16: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 17:14: Oyna Öğren: Gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci - Ekonomi 17:06: Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:04: Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı - Ekonomi 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler