BoE politika faizini yüzde 0.75'te sabit tutu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) oybirliğiyle politika faizini yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine ulaşma amacıyla beklentilere paralel olarak yüzde 0.75'te sabit tuttu.

BoE Para Politikası Kurulu (MPC) ayrıca, oybirliğiyle şirket tahvili satın alımlarının 10 milyar sterlin ve hükümet tahvili satın alımlarının da 435 milyar sterlinde tutulması kararını verdi.

Komiteden yapılan açıklamada küresel ticaret gerilimlerinin yükseldiği ve küresel aktivitenin Mayıs'tan bu yana yavaşladığı, bu durumun da gelişmiş ülke ekonomilerinin faiz oranlarında düşüşe gitmesine ve finansal şartlarda gevşeme politikaları izlemelerine sebep olduğuna dikkat çekildi. Bunun yanında komiteye göre, anlaşmasız Brexit olasılığının artmasıyla Birleşik Krallık'ın faiz oranlarını düşürdüğü ve bu durumun sterlin döviz kurunda bozulmaya yol açtığı vurgulandı.

MPC açıklamasında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik belirsizliğin artmasının ekonominin gelecek yıllarda çeşitli yolları izleyebileceği anlamına geldiği ve uygun para politikasının, Brexit'in talep, tedarik ve döviz kuru üzerindeki etkilerinin oluşturduğu dengeye göre belirleneceği belirtildi.

Kaynak: DHA