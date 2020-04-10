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Boehringer Ingelheim'dan Covid-19'a karşı 5.8 milyon euro kaynak

Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, Covid-19 salgınına karşı sağlık kurumlarına ve topluluklara daha fazla finansal yardım, koruyucu malzeme ve ilaç bağışı ulaştırmak amacıyla bir Global Destek Programı oluşturdu.

10.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:26
Boehringer Ingelheim'dan Covid-19'a karşı 5.8 milyon euro kaynak

Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, Covid-19 salgınına karşı sağlık kurumlarına ve topluluklara daha fazla finansal yardım, koruyucu malzeme ve ilaç bağışı ulaştırmak amacıyla bir Global Destek Programı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu program ile yerel yardım amaçlı global destek fonu 5.8 milyon euroya yükseldi.

Boehringer Ingelheim tarafından oluşturulan ve Ocak ayından bu yana 11 bin laboratuvar saatten uzun süredir Covid-19 araştırmaları yürüten 100'den fazla bilim insanının oluşturduğu uluslararası IMI CARE Konsorsiyumu'nun genişlemesi bekleniyor.

Gönüllü çalışmalara katılmak isteyen 51 bin Boehringer Ingelheim çalışanına 10 güne kadar ücretli izin verilecek.

Hindistan ve Kenya'daki "Daha Fazla Sağlık" (Making More Health) toplulukları ve sosyal girişimciler için 580 bin Euro ek yardım fonu tahsis edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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