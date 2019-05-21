Boeing 737 Kazasında "Kuş" Olasılığıyla Hisseler Yükseldi

– ABD
merkezli hava yolu şirketi Boeing
hisseleri, Mart ayında Etiyopya
'da Boieng 737 Max kazasının, motora kuş girmesi nedeniyle olmuş olabileceği savlarıyla yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi. The Wall Street Journal
'da yer alan habere göre, ABD havacılık yetkilileri Boeing 737
Max'ın Etiyopya'daki ölümcül kazanın, modelin yazılımındaki bir sorundan kaynaklanmış olamayabileceğini, uçağın motora giren bir kuş nedeniyle düşmüş olabileceğini öne sürdü.
Gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 2.1 yükseldi.
Etiyopya ve Endonezya'daki Boeing 737 Max kazaları sonrasında, aralarında Türkiye
, ABD ve Birleşik Krallık
dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin, söz konusu modeli hava sahalarından yasaklamalarının ardından Boeing hisseleri gözle görülür şekilde düşmüştü. Boeing'den geçen haftalarda yapılan açıklamada, şirketin 737 Max yazılımını güncellediği ve uçuş görevlilerine söz konusu yazılım değişikliklerine yönelik eğitim verileceği duyurulmuştu. - İstanbul
Etiyopya
, Boeing 737
, Amerika Birleşik Devletleri
, Boeing
, Ekonomi
Kaynak: DHA