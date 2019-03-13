Boeing 737'lere Hava Sahası Kapatıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing
737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur. Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi.
Haber: ANKARA, -
Boeing 737, Güncel
Kaynak: DHA