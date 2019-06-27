27.06.2019 18:08
Haberler » Dünya » Haber

Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi

Boeing 737 Max

ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA), Boeing 737 Max'larda yaptığı teknik incelemede yeni bir hata tespit etti.

ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA), Boeing 737 Max'larda yaptığı teknik incelemede yeni bir hata tespit etti.

New York Times 'te konuyla ilgili çıkan haberde, geçtiğimiz hafta uçuş simülatöründe FAA pilotları yazılımda, Max tipi uçakların burnunu aşağı iten hatalı aktivasyonlar fark ettiğini açıkladı. Yetkililer, en az bir denemede FAA pilotunun, uçağın kontrolünü tekrar ele almak için  kolay ve hızlı bir şekilde Boeing'in acil durum prosedürlerini uygulayamadığını söyledi. Bir yetkili, testlerde fark edilen bu durumun uçuş sırasında meydana gelmesinin çok düşük bir ihtimal olsa da Boeing'ten hatanın düzeltmesini talep etti. FAA açıklamasında sorundan "Boeing'in çözmesi gereken potansiyel bir risk" ifadelerini kullanarak bahsetti. Mart ayından itibaren dünya genelinde yaklaşık 500 Max uçağının uçuşları askıya alındı. Boeing sözcüsü Gordon Johndroe, sorunu gidermek için şirketin yazılım üzerinde çalıştığını ve şirketin 8 aydır Boeing 737 Max tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi geliştirdiğini söyledi.


Kaynak: DHA
havacılık , ABD , boeing 737 , boeing , Dünya

Son Dakika Haberleri
19:04 Madonna 'katliam' klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Uyanmamız için bir çağrı
18:37 AİHM'den 'Süryanice soyadı' kullanımı kararı
18:22 Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
18:22 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
18:22 G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ana gündem maddeleri neler?
18:07 Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi
16:28 Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü