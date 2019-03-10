Boeing 737 Tipi Uçak Düştü: Tüm Yolcu ve Ekip Hayatını Kaybetti

Kaynak: WebTekno

ET 302 sefer sayılı Boeing 737-800MAX uçağının kalkıştan hemen sonra temasını yitirdiği bilinenler arasında. Yerel saate göre 08.38'de kalkan yolcu uçağı, kalkıştan altı dakika sonra düştü ve 149'u yolcu olmak üzere 157 kişi kazada hayatını kaybetti.Kazanın hemen ardından Ethiopian Airlines bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan yazı ana hatlarıyla şu şekilde oldu:"Üzülerek belirtmek zorundayız ki Ethiopian Airlines'ın ET 302 sefer sayılı uçuşu bir kaza geçirdi. B-737-800MAX uçağı 08.38'de kalkış yaptı ancak 08.44'te uçakla olan bağlantı yitirildi. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak 149 yolcunun ve 8 kişilik bir kabin ekibinin bulunduğu uçaktan herhangi bir kazazedeye ya da kurtulan birine ulaşılmış değil. Ethiopian Airlines çalışanlarının olay mahalline gönderilecek ve arama kurtarma ekibine gereken her türlü yardım gerçekleştirilecektir."