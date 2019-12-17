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Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ocak ayında ara vereceğini duyurdu.

17.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:38Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor

Amerikan havacılık ve uzay şirketi , uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ocak ayında ara vereceğini duyurdu.


Boeing Co, Endonezya ve Etiyopya'da kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini Ocak 2020'de geçici olarak durduracağını açıkladı. Şikago merkezli şirket, Seattle yakınlarında 12 bin kişinin çalıştığı tesisinde üretimin duracağını ancak işten çıkarma olmayacağını duyurdu. Firma, üretime ne zaman yeniden başlanacağı hakkında ise herhangi bir öngörüde bulunmadı.

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Boeing, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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