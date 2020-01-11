Haberler » Ekonomi » Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza - Ekonomi

Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52Boeing'e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi 'in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

FAA'dan gelen yeni ceza, Boeing'e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.

Bunun yanında ABD'li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.

Şirket ayrıca, Boeing'in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO'su Dennis Muilenburg'un "kıdem tazminatı almadığını" duyurmuştu. Boeing'e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO'nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.

Boeing hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329.92 dolara geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:14  Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi - Ekonomi
11:06  Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi
11:06  Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi
11:06  Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
11:06  Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman: " Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi... - Ekonomi
10:37  Devlet, doğum yapan anneye en az 7.500 TL ödeyecek - Ekonomi
10:19  Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak - Ekonomi
08:36  85 metrekare atölyede başladı, şimdi yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor - Ekonomi
08:24  Küçük bir tamir atölyesiyle başladı, otomotiv firmasının Türkiye distribütörü oldu - Ekonomi
22:16  TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı - Ekonomi
11.01.2020 11:28:04