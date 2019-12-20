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Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems Inc, Boeing'in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak'tan itibaren bırakacağını açıkladı.

20.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:09 Boeing'in en büyük tedarikçisi 737 MAX için parça üretmeyi bırakacak

ABD merkezli uçak üreticisi 'in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems Inc, Boeing'in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak'tan itibaren bırakacağını açıkladı.

Şirketten yapılan söz konusu açıklama, Boeing'in geçen hafta finansal koşullara ve nakit akışına zarar veren söz konusu modelin üretimini durduracağı duyurusu sonrası geldi. Spirit AeroSystems açıklamasında, "737 hava aracın parçalarının Spirit'in yıllık gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturmasına paralel olarak bu karar, Spirit'in iş, finansal durum, operasyon sonuçları ve nakit akışına olumsuz etki oluşturacaktır" denildi.Boeing, geçen hafta 737 MAX hava aracının üretimini 2020 yılı başında geçici bir süre durduracağını açıklamıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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