Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Boeing, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verecek - Ekonomi

Boeing, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verecek

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde üretime ara vereceğini duyurdu.

23.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:24
Boeing, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verecek
Amerikan uçak üreticisi Boeing , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde üretime ara vereceğini duyurdu.
Boeing'den yapılan açıklamda, söz konusu kararın çalışanların, ailelerinin ve bölgedeki insanların sağlığı için alındığına dikkat çekildi.
Şirketin üretim faaliyetlerini bugün azaltmayı planladığına işaret edilen açıklamada, Puget Sound bölgesindeki üretimin 25 Mart Çarşamba itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.
Açıklamada, üretim faaliyetlerine 14 gün süreyle ara verileceği ve bu sürede şirketin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği bildirildi.
Aynı zamanda bu süreçte bölgede salgından etkilenen tesiste temizlik faaliyetinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, çalışanların işe dönüşü için de sıkı kriterlerin belirleneceği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, "Halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve bu geçici durumdan etkilenen müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla temas halindeyiz." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Washington, Boeing, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan, sağlıkçılara müjdeyi verdi! Ödemeler tavan ücretten yapılacak Ekonomi
Bakan, sağlıkçılara müjdeyi verdi! Ödemeler tavan ücretten yapılacak
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Ekonomi
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan’a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Boeing, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verecek - Ekonomi Bakan Albayrak: Sağlık çalışanlarına 4.5 milyar TL ödenek ayrıldı - Ekonomi THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Ekonomi Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak - Ekonomi Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı - Ekonomi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak - Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi - Ekonomi Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading