18.06.2019 15:43
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Boeing Paris Air Show'un ilk gününde sipariş alamadı

Boeing Paris Air Show

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, dünyanın en büyük sivil havacılık fuarı Paris Air Show'un ilk gününde hiç sipariş alamadı.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, dünyanın en büyük sivil havacılık fuarı Paris Air Show'un ilk gününde hiç sipariş alamadı.
Havacılık danışma şirketi IBA.iQ'ya göre Boeing Paris Air Show'un ilk gününde hiç sipariş alamazken, rakibi Airbus 123 sipariş ve opsiyon aldı.
CNBC'ye konuşan Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, firmanın Paris Air Show'a katılma sebebinin satış yapmak değil, 737 Max modelinin güvenilirliği konusunda müşterileri ve tedarikçilerine güven vermek olduğunu söyledi ve ekledi, "Buradaki en önemli durum 737 Max'ın tamamen uçuşa güvenli hale geldiğinde yeniden havalanacağı."


- İstanbul
Kaynak: DHA
ABD, havacılık, paris, boeing, Ekonomi

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