11.06.2019 21:33
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Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

Yerel medya, ABD merkezli ve dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing'in, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurduğunu bildirdi.

Ayrıca, kazaların ardından Boeing şirketinin 737 Max 8 tipi uçak üretimine devam ettiği; ancak üretim sayısının azaldığı belirtildi. ABD basını, Boeing'in Mayıs ayı içerisinde 71 adet 737 Max 8 tipi uçağın siparişini iptal ettiğini duyurdu.

29 Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion hava yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesiyle 189 kişi hayatını kaybetmişti.


- Abd
Kaynak: DHA
Boeing 737, Boeing, Dünya