Haberler » Ekonomi » Boeing yeni CEO olarak David Calhoun'u atadı - Ekonomi

Boeing yeni CEO olarak David Calhoun'u atadı

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, CEO Dennis Muilenburg'un görevinden ayrılacağını, yerini Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun'un alacağını açıkladı.

23.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:40 Boeing yeni CEO olarak David Calhoun'u atadı

ABD merkezli uçak üreticisi , CEO Dennis Muilenburg'un görevinden ayrılacağını, yerini Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun'un alacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, David Calhoun yeni görevini 13 Ocak tarihinden itibaren üstlenecek.

Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin Yönetim kurulu Başkanlığı görevini geçen Ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737MAX model uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO'luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen ağır eleştiriler üzerine, Kasım ayında yapılan açıklamada, CEO Muilenburg'un 2019 yılınaki teşvik primini almayacağı duyurulmuştu.

CNBC'de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg'un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre'de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğini anımsattı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg'un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın, bu kadar çok prim almış olmasından dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlar, kınamışlardı.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:24   Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
18:22   İzmit Belediyesi 16 iş yeri için ihaleye çıktı - Ekonomi
18:16   Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Ekonomi
18:14   BIS100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Ekonomi
18:02   KARDEMİR'de Mesleki Yeterlilik Belge töreni - Ekonomi
17:58   Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi
17:53   Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var - Ekonomi
17:31   Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor - Ekonomi
17:04   Son dakika: Üçüncü Köprü'yle ilgili peş peşe gelişmeler! Astaldi hisselerini devretti, Çinliler talip oldu - Ekonomi
16:53   2019 yılında Türkiye'de en çok haber konusu olan vergi rekortmenleri belli oldu - Ekonomi
23.12.2019 18:34:35