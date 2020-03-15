BofA: Fed bugün şirket tahvili programı açıklayabilir
Fed'in 2008 küresel krizinde de yaptığı gibi şirket tahvili alım programı açıklayabileceği belirtiliyor.
15.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:07
Fed 'in 2008 küresel krizinde de yaptığı gibi şirket tahvili alım programı açıklayabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com
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