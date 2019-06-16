Boğa güreşinde 'Karabela'nın sahibi kadın ilgi odağı oldu

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali' kapsamında, ödüllü boğa güreşleri yapıldı. Arenadaki 'Karabela' adlı boğasına verdiği destekle ilgi odağı olan Nurten Aykut (55), izleyenlerden alkış aldı. Heyecanlı olduğu gözlenen Aykut, kazandığı açıklanan boğasını öptü. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Boğacılar Derneği tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen 'Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali' kapsamında, ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Galer Düzü mevkisindeki yarışlarda; Rize, Artvin ve Erzurum'dan getirilen 68 boğa 'ayak', 'küçük orta', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde güreştirildi. Güreşleri Çamlıhemşin Kaymakamı Soner Divli, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde en fazla ilgi, 'Karabela' adlı boğanın sahibi Nurten Aykut'a gösterildi. Arenadaki boğalara zaman zaman yaklaşan Aykut, görevliler tarafından uzaklaştırılmak istendi. Heyecandan yerinde duramadığı görülen Aykut, güreş boyunca boğasının peşinden ayrılmadı. Boğasının galip gelmesiyle sevinç yaşayan Aykut, izleyenlerden alkış aldı. Aykut, kategorisinde 3'üncü seçilen boğasını öptü.

'BU SEVGİ ANLATILMAZ, YAŞANIR'

Küçük yaştan beri boğa bakıcılığı yaptığını belirten Nurten Aykut, "Boğaları çok seviyorum. Bu sevgi anlatılmaz, yaşanır. Boğam galip geldi, çok mutluyum. Sevinçten havalara uçacak gibiyim. Kalbim duracak heyecandan. Boğamı arpa ezmesi, kuru üzüm, fındık ve incirle besliyorum. Ona evladım gibi bakıyorum. O, benim oğlum" diye konuştu. Güreşlerde 'ayak', 'küçük orta', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde dereceye giren boğa sahiplerine toplam 70 bin liralık para ödülü verildi.



- Rize