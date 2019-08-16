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Boğa, sahibini öldürdü

Boğa, sahibini öldürdü Tunceli'de bir boğa, 61 yaşındaki sahibine saldırıp vurarak ölümüne neden olduTUNCELİ - Tunceli'de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.

16.08.2019 12:58
Boğa, sahibini öldürdü
Boğa, sahibini öldürdü
Tunceli'de bir boğa, 61 yaşındaki sahibine saldırıp vurarak ölümüne neden oldu
TUNCELİ - Tunceli'de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti.
Olay, Ovacık ilçesi Karayonca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden 61 yaşındaki Kahraman Tekin, boğasını bağlamak isterken saldırısına uğradı. Boğanın vurduğu Tekin ağır yaralandı. Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Tekin, ilk müdahale sonrası ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin hastanedeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğa, sahibini öldürdü

Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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