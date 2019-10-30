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Boğa, yanlışlıkla çöpe atılan altın takıları yedi

Hindistan'da yanlışlıkla çöpe atılan 40 gramlık altın takı, bölgede yiyecek arayan boğa tarafından yenildi.

30.10.2019 15:14Boğa, yanlışlıkla çöpe atılan altın takıları yedi

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir boğa 40 gramlık altın takıyı yedi.

YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATILDI

Yerel basına göre, Sirsa bölgesinde yaşayan Janakraj'ın eşi ve gelini altın takılarını bir kasenin içine koydu. Takılar, daha sonra yanlışlıkla sebzelerin altında kalarak çöpe atıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Janakraj, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera görüntülerinin atılan çöpü bir boğanın yediğini gösterdiğini söyledi. Daha sonra veteriner yardımıyla boğayı bulup evlerinin yakınındaki bir açık alana bağladıklarını anlatan Janakraj, hayvanı beslemeye başladıklarını aktardı.

DIŞKISINI BEKLİYORLAR

"Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz" diyen Janakraj, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.


Hindistan, Haryana, Dünya

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