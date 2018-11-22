Boğaçayı'nda Rekreasyon Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülen, Boğaçayı Projesi'nin ilk etabında rekreasyon çalışması devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boğaçayı Projesi ilk etabında taşkın önlemeye yönelik altyapı çalışmalarında sona gelindi.
Altyapı çalışmaları ile birlikte başlayan peyzaj çalışmaları da hızla sürüyor. Boğaçayı'nın deniz ile buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.
Alandaki tüm ağaçlar korunurken ilave olarak 2 bin 300 yeni ağaç ve yaklaşık 300 bin çalı bitkisi dikiliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, "Çevre düzenlemesi içerisinde ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebilecekleri yürüyüş yolları, seyir terasları, spor ve oyun alanları, bisiklet yolu, basketbol
sahası ve özellikle Konyaaltı
sahil projesinde her yaştan vatandaşlarımız tarafından çok beğenilen ışıklı-sisli havuz bulunuyor. Projede, Boğaçayı'nın müdavimi olan amatör balıkçıları da unutmadık. Amatör balıkçılar için balık tutma alanları oluşturuyoruz." dedi.
Çalışmaların seçimlerden önce tamamlanacağını belirten Türel, Konyaaltı Sahil Projesi ile birlikte turizmin cazibesini de sağlayacak bir çekim merkezi oluşturulacağını kaydetti.
Konyaaltı,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 13:38