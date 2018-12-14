Boğaçayı" Rekreasyon Çalışmaları

14 Aralık 2018 Cuma 14:45



14 Aralık 2018 Cuma 14:45

Boğaçayı projesinin ilk etabı kapsamında yürütülen rekreasyon çalışmaları devam ediyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metreuzunluğunda çevre düzenlemesi yapıyor.Kanal boyunca 5 ahşap seyir terasıoluşturulurken, kent mobilyalarının konulacağı gölgelikler ve aydınlatma direklerinin montajıtamamlandı.Mevcut ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç dikilirken, spor ve çocukoyun alanları şekillenmeye başladı.Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümdengeçen dere ıslah edilirken, peyzaj çalışmaları kapsamında şuana kadar 150 bin çalı dikildi. İlk etap tamamlandığında alana yaklaşık300 bin çalı bitkisi dikilmiş olacağı belirtildi.Projenin mart ayında hizmete girmesi bekleniyor.