14 Aralık 2018, 14:45
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Boğaçayı" Rekreasyon Çalışmaları

Boğaçayı" Rekreasyon Çalışmaları

Boğaçayı projesinin ilk etabı kapsamında yürütülen rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Boğaçayı projesinin ilk etabı kapsamında yürütülen rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre
uzunluğunda çevre düzenlemesi yapıyor.

Kanal boyunca 5 ahşap seyir terası
oluşturulurken, kent mobilyalarının konulacağı gölgelikler ve aydınlatma direklerinin montajı
tamamlandı.

Mevcut ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç dikilirken, spor ve çocuk
oyun alanları şekillenmeye başladı.

Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden
geçen dere ıslah edilirken, peyzaj çalışmaları kapsamında şu
ana kadar 150 bin çalı dikildi. İlk etap tamamlandığında alana yaklaşık
300 bin çalı bitkisi dikilmiş olacağı belirtildi.

Projenin mart ayında hizmete girmesi bekleniyor.
14 Aralık 2018 Cuma 14:45