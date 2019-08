Boğalar 'eğitim' yararına güreşti Muğla kültürünün önemli bir parça olan boğa güreşlerinde bu hafta 20. düzenlenen Akaya Geleneksel boğa güreşleri bu yıl mahalle ilkokulunun tamiratı için yapıldı.MUĞLA - Muğla ve aydın'da yaz aylarında 4 ay boyunca her hafta bir kırsal mahallede gerçekleştirilen boğa güreşleri çevre illerden büyük izleyici kitlesine hitap ediyor. Ortalama 5 bin kişinin izlediği boğa güreşleri her yıl bir okul, cami tamiratı ve mahallenin diğer ihtiyaçlarında kullanılıyor. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Menteşe'nin kırsam Mahallesi Akkaya Mahallesindeki geleneksel boğa güreşlerine Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 120 boğa katıldı. Kavgaları, sevinçleri, rakibinden kaçan boğalar ve güreş öncesi rakibine gözdağı veren boğa güreşleri bölge kültürünün bir parçası haline gelirken, 35-40 derece sıcaklığa rağmen sabah saatlerinden itibaren akşama kadar süren boğa görüşleri izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.Akkaya Mahallesinde gerçekleştirilen boğa güreşlerinde zaman zaman izleyiciler ve boğa sahipleri arasında tansiyon yükselirken, kolluk kuvvetleri ortamı sakinleştirdi. Arenaya çıkan boğalar değişik kategorilerde güreşirken, Akkaya Geleneksel 20'nci Boğa Güreşi Tertip Komitesi Başkanı Can Kaya, geçen 4 güreşi cami yararına yaptıklarını söyledi. Kaya, "Bu yıl 20'cisini düzenliyoruz. Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 120 boğa katılıyor. Boğa güreşinin tüm gelirini mahallemizdeki okulun tamirat ve tadilatı için harcayacağız. Bu kültür ve bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.