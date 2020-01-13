Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Meksika 'da, damızlık boğalara cinsel güçlerinin artırılması için verilen ilacı içen şahıs, 3 gün sonunda hastanelik oldu. Şahsın 30 yaşında bir kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce bu ilacı aldığı, ilacın etkisiyle 3 gün ereksiyon halinde kalan cinsel organının yarattığı ağrılar sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

EREKSİYON GÜÇLENDİRİCİ İLAÇ KULLANMAK İSTEDİ

Olay Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki Reynosa şehrinde meydana geldi. Peru'da yayın yapan La Republica gazetesinin haberine göre, 30 yaşındaki bir kadınla cinsel ilişkiye girmeyi planlayan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs, cinsel ilişki öncesi ereksiyon güçlendirici ilaç kullanmak istedi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE KULLANDI

İlacı, ikamet ettiği Reynosa şehrinde bulamayan şahıs, Veracruz şehrine gitti. Burada ilacı bulan şahıs, söz konusu ilacı cinsel ilişkiye girmeden önce kullandı. İlacın, Veracruz bölgesindeki çiftçilerin damızlık boğalara, cinsel güçlerinin artırılması amacıyla verdikleri ilaç olduğu sonradan ortaya çıktı.

Şahsın acil olarak ameliyata alındığı hastane

3 GÜN ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANDI

Durumun farkına sonradan varan adamın cinsel organı 3 gün boyunca ereksiyon halinde kaldı. Dayanılmaz ağrıları olan adam Reynosa'da bulunan Uzman Hastane 270 isimli hastanenin acil servisine kaldırıldı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Genital bölgesinde dayanılmaz ağrıları olan adam acilen ameliyata alındı. Şahsın ameliyat sonrası durumuyla ilgili bir bilgiye ulaşılamadı.