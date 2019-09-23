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Boğaların yaraladığı kadın taburcu edildi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, seyircilerin arasına giren 2 boğanın yaraladığı Müceylan Özdemir (57), tedavisinin ardından taburcu edildi.

23.09.2019 11:41Boğaların yaraladığı kadın taburcu edildi
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, seyircilerin arasına giren 2 boğanın yaraladığı Müceylan Özdemir (57), tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri, dün Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada yapıldı.140 namlı boğanın getirildiği güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Ancak boğa güreşleri sırasında istenmeyen bir olay da yaşandı. Açık kalan kapıdan kaçan 2 boğa, seyircilerin arasına girdi. Büyük panik yaşanırken, boğalar, Müceylan Özdemir'in üzerinden geçti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ezikler olan Özdemir, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.



Yatağan, Güncel

Kaynak: DHA

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