Haberler.com/ ÖZEL HABER - İspanya'da cuma günü yapılan boğa festivalinde kan aktı. Caddeye salınan boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam, hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde birkaç kişinin boğadan kaçarken bir aparman kapısının önüne saklandığı görülüyor. Kapının önündeki kalabalığa yaklaşan boğa, ayağı kayıp dengesini kaybeden adamı defalarca boynuzluyor.

BOYNUNA VE BACAKLARINA DARBE ALDI

Yerel kaynaklar, boğanın saldırısına uğrayan kişinin 59 yaşındaki Vicente Asensio Martinez olduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırıda biri boynuna diğeri ise bacağına olmak üzere iki boynuz darbesi alan yaşlı adamın hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

ORGANİZASYON İPTAL EDİLMEDİ

Martinez'in ölümüne rağmen organizasyon yetkilileri festivali iptal etmezken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.