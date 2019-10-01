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Boğanın saldırdığı besici öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, yem vermek için ahıra giren Kazım Çetiner (70), boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

01.10.2019 19:38Boğanın saldırdığı besici öldü
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, yem vermek için ahıra giren Kazım Çetiner (70), boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Avanos'a bağlı Göynük köyünde oturan ve çiftliğinde büyükbaş besiciliği yapan Kazım Çetiner, ahırda hayvanlara yem verdiği sırada boğanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Çetiner'in çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kazım Çetiner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Nevşehir, Göynük, Avanos, Güncel

Kaynak: DHA

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