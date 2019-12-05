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Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı

Milas-Yatağan karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek, başka bir araca çarptı.

05.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:13Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
Milas- karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek, başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yatağan'dan Milas istikametine doğru seyreden 48 EH 914 plakalı otomobil, Boğayokuşu mevkiinde yağan yağmurda kontrolden çıktı.Karşı şeride geçen otomobil başka bir araca çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü olduğu iddia edilen Fatma Çoban ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Çoban yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildiler.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yatağan, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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