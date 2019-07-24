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'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

24.07.2019 15:20 'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi böyle görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Ek görüntüler
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-Havadan görüntüler

Görüntü dökümü
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-Dereden akan çamur
-Denize akması
-Genel ve detay görüntüler



İstanbul Boğazı, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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