28.06.2019 20:29
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Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı. Kaza, gemidekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı 'nda bir üniversiteye aite gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

MANEVRA SIRASINDA VAPURA ÇARPTI

Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü- Kabataş arasındaki bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada
İstanbul Boğazı , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(1)
KENAN:Herşey çok güzel olacak.
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