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Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı havadan görüntülendi. Yalının bir kısmı onarılırken çalışmaların durması kameralara yansıdı.

14.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durduğu dikkat çekti.

YALININ SON HALİ

Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarıldığı, ancak çalışmaların durduğu dikkat çekti.

GEMİ SAHİBİ 206 MİLYON TL ÖDEYECEK

Beykoz'daki tarihi yalıya çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluk miktarı da belirlendi. Vitaspirit gemisinin donatanı (sahibi) sorumluluk miktarının sınırlandırılması için dava açmıştı. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 225 metre boyundaki dökme yük gemisi, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Tarihi yalıda büyük hasar oluştu. İstanbul Valiliği, can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu

Hekimbaşı Yalısı, İstanbul Boğazı, Anadolu Hisarı, Güncel

Kaynak: İHA


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