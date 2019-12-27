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Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi

İSTANBUL Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:15 Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi
İSTANBUL Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı yük gemisi, Boğazı'nda karaya çarptı. Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkiinde karaya çarptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Boğazdan Marmara Denizi istikametine çekilen gemi Sarayburnu'nun 2 kilometre açıklarında demirledi.

 


- İstanbul

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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