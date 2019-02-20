20 Şubat 2019, 18:12
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Boğaz'da Sis Nedeniyle Çok Sayıda Vapur ve Tekne Seferi İptal Edildi 1

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ÇELİKİSTANBUL, DHAİstanbul'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ÇELİKİSTANBUL, DHA

İstanbul'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle, çok sayıda şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferleri iptal edilirken, vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A. Ş. tarafından yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Boğazı üzerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, Eminönü-Sarıyer- Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı, Eminönü- Adalar ve Beşiktaş-Adalar, Eminönü-Üsküdar, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Çok sayıda vapur seferlerinin iptal edilmesinin ardından özel işletmelere ait birçok tekne seferi de iptal edildi.

Deniz seferlerinin iptal edildiğinden habersiz iskelelere gelen vatandaşlar, bir süre iskele önlerinde bekledi. Seferlerin sis dağılana kadar yapılamayacağını öğrenen vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.
Kaynak: DHA