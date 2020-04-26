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BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrar)Ali AKSOYER KORONAVİRÜS salgını nedeniyle boğaz trafiğinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, yunuslar İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başladı.

26.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:07
BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (tekrar)
Ali AKSOYER KORONAVİRÜS salgını nedeniyle boğaz trafiğinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, yunuslar İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başladı. Gün boyu mavi sularda dolaşan yunuslar havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle gemi trafiğinde de gözle görülür şekilde azalma oldu. İstanbul Boğazı, transit gemi geçişi dışında neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Boğaz trafiğindeki sakinlik nedeniyle yunuslar daha da sık görülmeye başladı. Yunuslar 8 ila 10'lu gruplar halinde gün boyu İstanbul Boğazı'nda dolaştı. O anlar ise havadan görüntülendi. BOĞAZ’DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Koronavirüs, Yunuslar, Güncel , Haber
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