Boğaz hatları 24 saat hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, meclis kararı sonrası Boğaz hatlarının 24 saat çalışacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Dedetaş, denizciliğin toplu ulaşımda payının artması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Deniz yolunu kullanan yolculardan, çok sayıda yeni talep aldıklarını ve yaz tarifesine hazırlık yaptıklarını ifade eden Dedetaş, "Denizciliğin payını artırmak için ulaşım entegrasyonu gerekiyor. Sefer saatlerinin planlanması anlamında çalışmalara başladık. Tersanemizde bakım süreçlerini iyileştiriyoruz. Koltuklarıyla gündeme gelen 34 senelik Moda Vapuru'nun tamir sürecini hızlandırdık, mart ayında yolcularımıza hizmet vermesini planlıyoruz." ifadeleri kullandı.

Şehir Hatları'nın 21 hatta, 700 personelle, günde 621 sefer hizmeti verdiğini bildiren Dedetaş, 2019 yılında 42 milyon 500 bin yolcuya ulaşım imkanı sağlandığını ve hedeflerinin deniz ulaşımında yüzde 10 payını yakalamak olduğunu aktardı.

- Elektrikli tekne çalışmaları başladı

Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün çalıştayı sonrası ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını da ifade eden Dedetaş, meclis kararı sonrası da Boğaz'da da 24 saat çalışan bir sistemi uygulayacaklarını bildirdi.

Denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da düşündüklerini ifade eden Dedetaş, "Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA