Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale-Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale 'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale- Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "07.04.2020 Salı günü Eceabat'tan saat 12: 00, Çanakkale'den saat 13: 00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Eceabat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Haber 12:54: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber 12:54: Milletvekili Rizgin Birlik'ten 1500 koli gıda yardımı - Haber 12:54: Başkan Arvas'tan Berat Kandili mesajı - Haber 12:54: Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler