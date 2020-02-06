Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi

Sevgililer Günü'nün romantizmini Boğaz'ın benzersiz atmosferi ile birleştirmek ve Shangri-La'nın ödüllü şefleri tarafından hazırlanan 14 Şubat'a özel paylaşımlı eşsiz lezzetleri deneyimlemek için IST TOO Restoran tüm çiftler için özel bir seçenek.





Acılı Yengeç ve Istakoz ile başlayan damak hoşluğu, siyah trüf ve yaban mantarlı risotto ile devam ederken, mango sorbé'nin ardından, safran kaplı dana bonfile ile kaz ciğeri veya deniz tarağı ile beraber yer alan özel soslu ekmeğe sarılı deniz levreği paylaşılabilir ana yemek seçenekleri arasında. Shangri-La'nın ödüllü pastane şefi Gürsel Aydın tarafından hazırlanan çikolatalı vişne crémeux Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan sürpriz atıştırmalıklarla bir lezzet şölenine dönüşecek.

Kişi başı fiyatı 345 TL olan ve lezzeti kadar sunumuyla da kalbinizi fethetmeye hazır IST TOO Sevgililer Günü akşam yemeğine, unutulmaz yerli ve yabancı aşk şarkılarının çalacağı DJ performansı da eşlik edecek. Bu romantik yemeğin ardından Shangri-La'nın muhteşem Boğaz manzaralı odalarında konaklayarak 14 Şubat'ı unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz. Sevgililer Günü'nü uzun bir hafta sonuna bağlamak için ise; otantik Asya lezzetleri ve muhteşem deniz ürünleri büfesinden; ünlü Türk mutfağı lezzetlerine uzanan zengin büfesi ile IST TOO'nun Surf 'N' Turf brunch'ı en ideal seçenek.











ÇİFTLERE ÖZEL SPA KEYFİ: CHI, THE SPA& ;

Eğer Sevgililer Günü'nde eşinize, sevgilinize lüks, konfor ve zarafetle donatılmış bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız Uzak Doğu felsefesini Türk kültürünün karakteristik özellikleri ile harmanlayarak misafirlerine eşsiz terapiler sunan, şehrin Asyalı spa merkezi CHI, The Spa sizin için ideal seçenekler sunuyor.

İçlerinde sauna, buhar odası, dinlenme alanı ve buz çeşmelerinin bulunduğu soyunma odaları, bakım öncesi ve sonrası için düzenlenmiş dinlenme alanlarının konforu tartışmasız mükemmel. Isıtmalı kapalı yüzme havuzu ve çiftlere özel hazırlanan İsveç masaj teknikleriyle doğal aromaterapi yağların vücuda nazikçe yayıldığı ve duyuları hoş kokularıyla çevreleyerek algısal deneyimi güçlendirdiği Sevgililer Günü özel masaj seansları romantik ikramlar eşliğinde 14 – 16 Şubat tarihlerinde eşsiz bir keyif deneyimi sunmaya hazırlanıyor.



